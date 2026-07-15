Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mondiali, quando si gioca finale Argentina-Spagna: data, orario e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Quando si gioca Argentina-Spagna? La finale dei Mondiali 2026 sarà tra l’Albiceleste, che oggi, mercoledì 15 luglio, ha battuto l’Inghilterra 2-1 in rimonta nella semifinale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, e le Furie Rosse, che sono riuscite a superare la Francia per 2-0. L’Argentina di Messi è tornata quindi in finale dei Mondiali quattro anni dopo l’ultima volta, quando riuscì a battere proprio la Nazionale transalpina ai calci di rigore in Qatar. 

 

La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna è in programma domenica 19 luglio allo stadio MetLife di New York. L’inizio della sfida è fissato per le 21 ora italiana. 

 

La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna sarà trasmessa in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai 1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pomezia, violento scontro a Santa Palomba: 8 feriti, 3 sono gravi

1 Dicembre 2018

Sole e caldo fino a Capodanno? Cosa dicono le previsioni meteo

19 Dicembre 2023

Roma, Festa di chiusura dei laboratori di “RealizzARTI”

18 Dicembre 2018

Banca Generali, Bicocca e Lega Serie A al lavoro per l’innovazione

30 Settembre 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno