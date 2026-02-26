Tor Bella Monaca, l’affondo dell’Ugl: 60mila senza lavoro dopo il Giubileo e 74.800 Neet, “Serve una rivoluzione silenziosa per Roma”

Dalle criticità presenti a Roma sotto l’amministrazione Gualtieri al bisogno di rendere autonomi i Municipi, nell’ambito della riforma sui poteri di Roma Capitale. Sono alcuni dei temi affrontati nel corso del convegno dal titolo “Roma x 10, idee per il futuro della Capitale”, promosso dal sindacato Ugl, nella Sala Cinema Antonio Cerone a Tor Bella Monaca, a Roma. L’iniziativa, iniziata il 15 dicembre all’Eur, “mira a raccogliere le maggiori criticità che Roma in questo momento ha, ma cercare anche di discutere le possibili soluzioni a questi problemi”, ha evidenziato il segretario di Ugl Roma, Ermenegildo Rossi, in apertura dell’incontro. La premessa, secondo Rossi, è che grazie agli investimenti “Roma ha avuto la possibilità di avere 17 miliardi, che oggi è molto vicino a una finanziaria. Come cittadino, prima ancora che da sindacalista, penso che la Capitale dovesse essere completamente cambiata, migliorata, più vivibile e con più lavoro, perché nessuna città di Italia ha avuto cosi tanti soldi”.

Il segretario ha successivamente ripercorso le dieci criticità evidenziate dal sindacato. Il primo punto è la necessità di fare del Giubileo una “risorsa strutturale”. “Ci sono 60 mila persone che sono rimaste senza lavoro, perché hanno firmato contratti a tempo determinato per il periodo dell’Anno Santo. Quindi abbiamo un esercito che da gennaio 2026 non ha più lavoro”, ha sottolineato Rossi. Altri temi affrontati dal segretario sono stati l’abbattimento dell’aliquota Irpef, la semplificazione burocratica e la sicurezza come garanzia a 360 gradi, da quella sul lavoro a quella sulle strade. E ancora: dalla riqualificazione degli spazi comuni agli investimenti urbani, dall’inclusione delle persone con disabilità alla necessità di raggiungere la parità di stipendio di genere, arrivando all’importanza dell’inclusione dei giovani, soprattutto i Neet, ovvero quelli che non studiano e non lavorano, anche attraverso lo sport. “A Roma sono 74.800, un altro esercito che ha abbandonato la voglia di fare qualcosa – ha sottolineato Rossi -. Un Comune si deve fermare che ricreare la voglia di fare a queste persone. Infine, le proposte di Ugl riguardano anche una “immigrazione consapevole e con un inserimento dignitoso”, e una “adesione e incentivi per l’utilizzo dello smart working”. “Se questa è una fotografia vera, e la è, ci danno un’immagine di Roma che non quella che ci raccontano, è un’altra cosa”, ha concluso Rossi.

Alla relazione è seguita una tavola rotonda con alcuni esponenti della politica municipale e comunale. Secondo il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca, “confrontarsi con le categorie serve per approfondire il temi e inserirli in un programma che sia credibili. Il nome del candidato alle elezioni arriverà ma se non ci si presenta con un programma realizzabile e calibrato su Roma, non raggiungeremo l’obiettivo”. Rocca ha poi sottolineato che “questo è il sindaco più fortunato della storia, nessuno ha mai avuto questa disponibilità economica che ha avuto Gualtieri. Roma aveva la possibilità di fare il salto di qualità, ma non c’è una classe dirigente oggi in Campidoglio in grado di gestirlo”. Altro tema affrontato durante il convegno è stato quello della riforma sui poteri di Roma. Per il consigliere capitolino di Forza Italia, Francesco Carpano, “dare ai Municipi un proprio patrimonio e un proprio bilancio risolve molti problemi, perché finché chi gestisce i servizi è lontano dai cittadini le cose non funzioneranno”.

“Il futuro di Roma è nazionale e internazionale, e con questa riforma ci giochiamo una partita”, ha affermato il consigliere capitolino della Lega, Maurizio Politi. “Roma Capitale d’Italia senza poteri speciali non ha possibilità di crescere – sono state le parole del presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco -. Il governo sta facendo tanto, ma ci vuole un decentramento. Se un Municipio ha i poteri e le risorse per poter dare risposte, la prima che ci guadagna è la centralità e il sindaco”. Le conclusioni sono state affidate al segretario generale di Ugl, Francesco Paolo Capone. “Con questa iniziativa non ci vogliamo sostituire alla politica, ma stiamo offrendo alla politica un’occasione di confronto, e la stiamo portando anche in altre città – ha affermato Capone -. La politica è l’applicazione del buon senso a beneficio dei più. Se saremo in grado di costruire un buon programma, di selezionare una classe dirigente e far tornare l’orgoglio di essere romani e la voglia di andare a votare, faremo una rivoluzione silenziosa ma di grande buonsenso”, ha concluso. (Rer) ©️ Agenzia Nova – Riproduzione riservata

