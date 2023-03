L’Accademia musicale Bottega del Suono di Formello riscopre l’arte del baratto

Stasera vado a teatro, e il biglietto lo pago con una caciotta o una bella bottiglia di vino. Sì, perché all’accademia Musicale Bottega del Suono di Formello (Roma), diretta da Marcello Cirillo, si riscopre l’antica arte del baratto.

Il sabato sera, a partire dalle ore 20:30, si apre il sipario del teatro bottega eventi, 45 posti per assistere gratuitamente a spettacoli teatrali, anteprime musicali ed eventi live. Il pubblico porta qualcosa di buono da mangiare e da bere, poi a fine spettacolo si cena tutti insieme, per creare un senso di comunità e intimità attraverso il teatro, la musica, i pensieri e le parole.

Una serie di eventi che rispondono con intelligenza e antica saggezza alla crisi economica e culturale di oggi, ma anche una preziosa occasione per conoscersi e condividere. E se un tempo nelle veglie contadine durante la trebbiatura nelle corti c’erano i cantastorie, la bottega del suono li ha sostituiti con spettacoli, concerti e eventi live. Il teatro bottega eventi live è aperto a artisti emergenti che hanno voglia di presentare i propri lavori al pubblico, in una atmosfera elegante, ma famigliare e di convivialità.

Gli spettacoli andati in scena nelle scorse settimane alla bottega eventi live sono: Domenico Rizzuto live con la presentazione del suo album “The Undiscovered in The Sky”. “Grisaglia Blu”, monologo teatrale scritto da Sergio Velitti per la regia di Nello Pepe e le musiche di Marcello Cirillo ed Ivo Parlati ed interpretato da Maria Pia Iannuzzi. “Cominciamo a risplenne”, con Clizia Aloisi accompagnata al pianoforte dal Maestro Alessandro De Gerardis. Infine, ieri sera, 18 marzo, è andato in scena “The Show Must Go On”, di e con Massimo Cinque, regia Nello Pepe accompagnamento musicale Alessandro De Gerardis.