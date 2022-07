La Nazionale femminile è Campione della Volleyball Nations League!

Missione compiuta: la Nazionale femminile di coach Davide Mazzanti si laurea campione della Volleyball Nations League per la prima volta nella storia azzurra! Un cammino praticamente perfetto dell’Italia nelle Finals della competizione internazionale: dopo il 3-1 alla Cina e il 3-0 alle padrone di casa della Turchia, completa la scalata alla medaglia d’oro un altro nettissimo 3-0 ai danni del Brasile. Prestazione straripante di Paola Egonu, MVP indiscussa della competizione e decisiva nei suoi 21 punti, accompagnata dalle prove superlative della novaresi Cristina Chirichella e Caterina Bosetti, miglior schiacciatrice e super in ricezione e in attacco con tanti colpi di qualità e tecnica che hanno messo in seria difficoltà la nazionale verdeoro. Tanti i premi per le azzurre, che si aggiudicano anche quello di miglior libero con una monumentale Monica De Gennaro e di miglior palleggiatrice con una fantastica Alessia Orro, oltre che quello di miglior opposto chiaramente a Paola Egonu. Un ottimo risultato dopo la vittoria dell’Europeo dello scorso anno e in vista del Mondiale di fine settembre, che si giocherà tra Olanda e Polonia, con le splendide ragazze di Mazzanti che partiranno legittimamente come tra le favorite alla vittoria finale. Queste le parole del Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris: “Ci sono sempre meno parole per descrivere il lavoro sublime di questa Nazionale, che continua a farci gioire grazie alle fantastiche ragazze protagoniste in campionato e in maglia azzurra. Questo risultato, dopo l’oro nell’Europeo, non può che farci ben sperare in vista del fondamentale appuntamento Mondiale di fine settembre”. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento...