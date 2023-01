Inaugurato il ciclo di incontri culturali gratuiti “Leggere ti fa guardare lontano” nel Municipio XI

Fisio fit

Si è svolto presso la Sala Riunioni di via Montalcini 1 – Villa Bonelli il primo incontro della serie “Leggere ti fa guardare lontano”, organizzata dalla casa editrice AG Book Publishing con il patrocinio del Municipio XI.

Il ciclo di 10 incontri, a partecipazione totalmente gratuita, ha lo scopo di illustrare come nasce un libro, il lavoro dell’editore, generi e autori. I generi trattati saranno: narrativa per bambini e ragazzi, narrativa per grandi, libri illustrati, fumetti, cinema e teatro, poesia, scrittura creativa, arte, ambiente e natura.

Gli appuntamenti si terranno il giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, con il seguente calendario: 26 gennaio, 9 febbraio, 23 febbraio, 9 marzo, 23 marzo, 6 aprile, 20 aprile, 4 maggio, 18 maggio, 1 giugno.

Il progetto ha lo scopo non solo di stimolare la lettura e la scrittura, ma anche di far conoscere in cosa consiste il lavoro dell’autore e dell’editore e come viene realizzato un libro, dando in più basi e informazioni preziose a chi volesse intraprendere un percorso professionale in ambito letterario e/o editoriale.

Il primo incontro, introdotto dall’Assessore alla Cultura del Municipio XI, Alberto Belloni, è stato dedicato a “Come scrivere e pubblicare libri per bambini e ragazzi”. Sono intervenute Morena Mancinelli, giornalista e scrittrice, e l’editrice Angela Cristofaro che alla fine dell’evento hanno risposto alle numerose domande del pubblico.

L’ingresso per tutti gli appuntamenti è libero fino ad esaurimento dei posti.

Il secondo incontro si terrà il 9 febbraio e avrà come tema “Scrivere di cinema: lo sguardo al di là dello schermo tra rappresentazione e proiezione”.

