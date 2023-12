La Volkswagen ID.7 promossa a pieni voti con

(Adnkronos) – La Volkswagen ID.7 ha ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle nei test di sicurezza Euro NCAP (European New Car Assessment Programme). Si tratta di un risultato che pone la berlina completamente elettrica tra i migliori modelli del 2023. La ID.7 ha ottenuto il miglior risultato nella categoria "Protezione degli occupanti adulti" con una valutazione del 95%. Allo stesso modo, la ID.7 ha ottenuto ottimi risultati per quanto riguarda la "Protezione degli occupanti bambini".

Oltre alla protezione degli occupanti, Euro NCAP ha esaminato anche ad altri sistemi di assistenza standard alla ID.7 come: L'assistenza alla svolta e supporto alla sterzata, il monitoraggio dell'attenzione del conducente e sistema di avviso alconducente, il controllo adattivo della velocità di crociera (ACC), il Travel Assist, Lane Assist ed Emergency Assist, l'assistente al parcheggio Park Assist e il Sistema di assistenza anteriore alla frenata di emergenza autonoma conmonitoraggio di pedoni e ciclisti. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...