Consegne record a gennaio per Dacia

(Adnkronos) –

Dacia è ancora una volta il marchio estero più scelto dagli automobilisti Italiani. Nel solo mese di gennaio 2024, il Marchio Dacia ha conquistato una quota di mercato pari al 6,6% con ben 10.618 unità vendute nel nostro Paese. Sono ben 10.319 le unità consegnate nel mercato delle autovetture, per una quota pari al 7,27%, le vendite crescono così rispetto allo stesso periodo del precedente anno del 19%. C’è un altro dato altrettanto rilevante, in un mercato che cresce del 10,6%, il band automobilistico rumeno cresce dell’80%. La casa chiude con 9.805 unità consegnate per una quota dell’11,9%. Nel segmento delle vetture alimentate a GPL, Dacia è ancora una volta leader, ben 1 auto su 2 consegnate in Italia sono Dacia (49,1% del totale). Il 73% delle consegne Dacia son con questa tipologia di alimentazione, un dato che conferma quanto gli automobilisti italiani apprezzino questa tipologia di prodotto. La Dacia Sandero è l’auto estera più venduta nel nostro Paese, mentre il Duster si posiziona sul secondo gradino del podio nel segmento dei B SUV di clienti privati. La nuova generazione del Duster recentemente presentata alla stampa italiana, ha già conquistato numerosi consensi, il compatto SUV giunto alla sua terza edizione, è stato totalmente rivisto nell’estetica e tecnica, per la prima volta viene offerto con una motorizzazione Full Hybrid da 140 cavalli. Ottime anche le performance della Jogger, la prima station wagon di Dacia disponibile in configurazione cinque e sette posti e anche con alimentazione Full Hybrid è leader nel segmento C. Nel suo futuro il brand del Gruppo Renault prevede di aumentare l’offerta con il lancio di un nuovo SUV di dimensioni generose. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

