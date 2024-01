BYD presenta la nuova SEAL U

(Adnkronos) – Con la U che sta per "Utility", BYD presenta la mercato la nuova SEAL U, un'auto familiare di segmento D ricca di ampi spazi, praticA e confortevole. "BYD SEAL U ha una tecnologia che si adatta al suo design – afferma il portavoce di BYD Ricerca e Sviluppo – Il nostro team di progettazione voleva creare un veicolo elegante, con un ampio spazio e multifunzionale. Il team di progettazione ha ideato un SUV di segmento D molto funzionale, più grande di ATTO 3, con l'aspetto accattivante di SEAL, il D-sedan! Il nostro team di Ricerca e Sviluppo ha dovuto dotare la vettura di una tecnologia che si abbinasse agli elementi di design”.



Sia la berlina SEAL che il SUV SEAL U condividono la tecnologia BYD Blade Battery Cell-to-Pack.

"Le due vetture, continua l'esponente di BYD, si differenziano per molti aspetti: la clientela di riferimento su cui ci siamo concentrati con SEAL e SEAL U sono molto diversi. Oltre alla praticità ed alla versatilità, il fattore centrale per SEAL U è la guidabilità con tutta la famiglia. L'autonomia, lo spazio nel bagagliaio, l’abitabilità e la praticità per conducente e passeggeri assumono un ruolo più rilevante. SEAL U è un'auto familiare, che si usa per gli spostamenti quotidiani, ma anche per i viaggi più lunghi. E le famiglie, di solito, portano con sé molti bagagli e magari anche qualche animale domestico. Tutto questo è possibile con SEAL U”.

BYD ha creato due varianti di BYD SEAL U. La versione Comfort offre una batteria da 71,8 kWh e un'autonomia fino a 420 km (WLTP combinato) e una versione Design con una batteria da 87,0 kWh e un'autonomia ancora più rassicurante fino a 500 km (WLTP combinato). Internamnete domina la tecnologia, l'Intelligent Cockpit System di BYD è gestito dallo schermo ruotabile da 12,8 o 15,6 pollici, mentre una serie di informazioni per il conducente sono visualizzate sul cruscotto LCD completo da 12,3 pollici.

BYD SEAL U è dotato di serie di un'ampia gamma di funzioni avanzate di assistenza alla guida, (ADAS) come l'avviso di collisione anteriore, la frenata automatica di emergenza, il cruise control adattivo, l'avviso di collisione posteriore, il sistema di assistenza al cambio di corsia, il controllo intelligente del limite di velocità e il sistema di rilevamento dell'angolo cieco. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

