JLR trasforma digitalmente la propria organizzazione

(Adnkronos) –

JLR stringe la partnership con Tata Communications, il player globale della commtech (tecnologia delle comunicazione per la trasformazione digitale e alzare il livello dell'Industria 4.0. La trasformazione consentirà a JLR di introdurre l'acquisizione, il monitoraggio e l'analisi dei dati basati sull'intelligenza artificiale ed in tempo reale per migliorare le prestazioni della linea di produzione.

Tony Battle, Group Chief Digital and Information Officer di JLR, ha dichiarato: "Questa è una fase entusiasmante nella trasformazione digitale della nostra attività, grazie alle tecnologie e alle capacità di Tata Communications che consentiranno in futuro alle nostre reti un grande balzo in avanti. Passare alla SD-WAN significa che postremo utilizzare l'automazione basata sull'intelligenza artificiale per prevedere le vulnerabilità, intervenire in modo proattivo, prevenire i problemi ed operare in modo più efficace su scala globale attraverso la nostra rete. La piattaforma di connettività all'avanguardia ci aiuterà a costruire l'ecosistema di livello mondiale di cui abbiamo bisogno per offrire veicoli di lusso moderni e straordinarie esperienze di guida."

Sumeet Walia , Executive Vice President e Chief Sales & Marketing Officer di Tata Communications, ha dichiarato: "

JLR è un marchio di garanzia globale per il lusso e l'innovazione automobilistica. La rapida evoluzione del settore, rappresenta un momento entusiasmante per rafforzare ulteriormente la nostra relazione e supportare la sua strategia di trasformazione digitale. Tata Communications sta implementando un "tessuto digitale", che comprende la nostra infrastruttura agile, le piattaforme e i servizi gestiti, che contribuirà a integrare i sistemi, la forza lavoro, i fornitori, le parti interessate e i clienti di JLR in tutto il mondo, fornendo un flusso continuo di dati per arricchire gli aspetti chiave dell'ecosistema aziendale. Questa partnership promuoverà anche il nostro impegno combinato per la sostenibilità, mentre uniamo le forze con JLR per trasformare digitalmente la linea di produzione dei loro veicoli di prossima generazione.”

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...