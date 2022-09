La Roma vola in Champions League

Al Tre Fontane la Roma ospita lo Sparta Praga per il ritorno del secondo turno eliminatorio delle piazzate di Champions League.

Partono bene le giallorosse con Giada Greggi che al primo minuto mette in mezzo per Paloma Làzaro, la spagnola tocca col braccio, mette la palla in rete, e la direttrice di gara, la signora Jelena Medjedović della federazione serba, annulla il vantaggio giallorosso.

La Roma crea occasioni che non concretizza, fin che al 25’ arriva il primo corner ceco con Lauren Chang alla battuta. La numero 24 dello Sparta trova la testa di capitan Petra Bertholdová e le praghesi passano avanti sullo 0-1.

La Roma non molla e solo quattro minuti dopo ecco arrivare la traversa colpita da Lázaro con un colpo di testa sfortunato.

Al 35’ calcio d’angolo battuto da Manuela Giugliano, colpo di testa chirurgico di Carina Wenninger ed è 1-1. Esplode lo stadio.

Lo Sparta vuole tornare in vantaggio, ed ecco che al 38’ arriva il tiro di Lucía Martínkiová che viene deviato da Elisa Bartoli, la palla sbatte la traversa e la Roma tira un sospiro di sollievo.

Due minuti dopo Emilie Haavi entra in area ceca, serve Annamaria Serturini, tiro respinto, allor aci pensa Valentina Giacinti, ma la difesa praghese respinge un’atra volta.

Nella ripresa ancora Roma in avanti e al 55’ mischia in area ceca sugli sviluppi di un corner, raccoglie palla Andressa che mette dentro per il gol del 2-1.

Passano appena quattro minuti e Patrícia Chladeková atterra Lázaro, calcio di rigore per le giallorosse. Dagli undici metri va la stessa spagnola che colpisce il palo, ribatte in porta, ma per regolamento il gol è annullato.

Occorre aspettare il 70’ per rivedere lo stadio esultare: cross di Serturini, palla raccolta da Lázaro che palleggia, in rovesciata trova Moeka Minami, e c’è il gol del 3-1. Partita chiusa.

Ma non è finita, perché all’81’ arriva il siluro dal limite dell’area da parte di Emilie Haavi. 4-1 per le giallorosse che chiudono i conti e si qualificano ai giron i della competizione.

La Roma quindi vola ai gironi come la Juventus. Il sorteggio si terrà lunedì 3 ottobre alle ore 13,00 a Nyon in Svizzera.

Il prossimo incontro delle giallorosse sarà domenica 2 ottobre alle ore 14,30 contro il Parma sempre al Tre Fontane.

ROMA (3-5-2):

Camelia Ceasar 12, Elisa Bartoli 13 (C), Carina Wenninger 23, Moeka Minami 2, Annmaria Serturini 15, Andressa 7 (Norma Cinotti 5), Manuela Giugliano 10 (Zara Kramžar 33), Giada Greggi 20, Emilie Haavi 11 (Elin Landström 6), Paloma Lázaro 20 (Benedetta Glionna 18), Valentina Giacinti 9 (Román Haug 22).

Coach: Alessandro Spugna

SPARTA PRAGA (4-3-3):

Patrícia Chládeková 34, Aneta Dědinová 6 (Aneta Pochmanová 10), Petra Bertholdová 4 (C), Antonie Stárová 15 (Klára Ducháčková 19), Anna Dlasková 33, Klára Cvčková 28 (Radka Paulenová 17), Eliśka Sonntágová 12, Barbora Polcarová 11 (Radka Hlouchová 20), Amber Tripp 3 (Anna Subrtová 32), Lucia Martinková 7, Lauren Chang 24.

Coach: Martin Masaryk

Reti: 25’ Bertholdová (Sparta Praga), 35’ Wenninger (Roma), 55’ Andressa (Roma), 70’ Minami (Roma), 81’ Haavi (Roma).

Ammonizioni: Dědinová (Sparta Praga), Bertholdová (Sparta Praga), Sonntágová (Sparta Praga).

Arbitro: Jelena Medjedović della federazione della Serbia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...