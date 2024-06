La nuova stagione estiva di eventi e spettacoli a MagicLand: divertimento per tutta la famiglia!

MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, annuncia un’estate indimenticabile tra concerti, DJ Set scatenati, spettacoli mozzafiato e feste a tema per tutti i gusti.

Non solo divertimento adrenalinico sulle attrazioni completamente rinnovate, animazione coinvolgente e spettacoli esclusivi, ma anche un calendario di eventi per tutta la famiglia che renderanno la bella stagione davvero magica.



Si comincia in grande stile il 9 giugno con Charlotte M., che si esibirà sul palco centrale del parco a partire dalle ore 15. La regina dei fenicotteri rosa, amatissima dalla Gen Z, è una cantautrice, scrittrice e attrice di grande talento che, nonostante la giovane età, ha già conquistato il pubblico con la sua musica e i suoi film. Un’occasione imperdibile per cantare insieme e conoscere da vicino questa stella del panorama musicale italiano.

E per gli amanti dei balli al chiaro di luna? Tre serate da non perdere il 22, 29 giugno ed il 6 luglio con i DJ Set di Radio Globo, che nei tre week-end trasmetterà in diretta dal parco grazie al mitico Truck Globo, una vera e propria stazione radio itinerante che coinvolgerà i visitatori portando tutta la sua energia a MagicLand, con musica, animazione e gadget esclusivi. E per chi vuole divertirsi fino a tardi, tutte le attrazioni del Parco rimarranno aperte fino a mezzanotte.

Luglio sarà un mese davvero infuocato! Sabato 13 e sabato 20 luglio arriva MagicFire, l’apprezzatissimo festival pirotecnico che illuminerà il cielo con giochi di luce mozzafiato. Spettacoli itineranti, street food e musica dal vivo renderanno questi due giorni indimenticabili. Un’esperienza unica, che lascerà a bocca aperta grandi e piccini. E anche in questa occasione, il divertimento continua fino a mezzanotte con i DJ Set e le attrazioni aperte.

Il 15 agosto è il turno del Fluo Party con Timo Suarez, per un Ferragosto all’insegna dei colori e del divertimento. Per un’esperienza ancora più spettacolare, il Parco metterà a disposizione un servizio make-up fluo gratuito. Un’occasione imperdibile per vivere una serata magica sotto le luci wood con gadget luminosi per tutti i partecipanti!

Gli amanti dei ritmi latini il 16 e 18 agosto non potranno fare a meno di partecipare al Latin Sensual Party e alla Fiesta Latina, due serate dedicate alle musiche e ai balli del Sud America. Salsa, bachata, merengue: ritmi irresistibili che condurranno i partecipanti lungo tutta l’America Latina.

I fan degli Arteteca non possono perdere il 17 agosto il loro live show che promette risate a crepapelle. Alla comicità esilarante di Monica Lima ed Enzo Luppariello, protagonisti di Made in Sud e di tanti altri successi televisivi e cinematografici, seguirà il DJ Set con Ulisse Marciano per un divertimento senza fine.

E per i più piccoli? Il 24 agosto arrivano i DinsiemE, per una giornata bizzarra e divertente con le star di Youtube Erick e Dominick.

E per chiudere l’estate in bellezza, il 7 settembre c’è la Festa di Fine Estate con il DJ Set di Greta Tedeschi. Una notte di musica e divertimento per salutare la bella stagione nel migliore dei modi!

Ad arricchire il palinsesto degli eventi estivi nel corso della stagione estiva andranno in scena altri 6 nuovi spettacoli e musical con esibizioni dal vivo di canto e danza, tra cui Elements, uno straordinario show sul lago che attraverso giochi di luci, costumi, fontane danzanti e performance artistiche richiama la forza e la magia dei 4 elementi, ed al Gran Teatro Alberto Sordi We Will Rock You, un travolgente musical che renderà omaggio alla musica e alle grandi icone che hanno fatto la storia del rock. A completare il programma degli spettacoli, The Old West Show presso l’area West e – presso il palco centrale ubicato in main street – ci sarà una ciurma di pirati Alla Ricerca del Galeone Perduto, si potrà cantare sulle note delle hits dell’estate con Greatest Hits Tribute e ballare con K-Pop Mania.

Il prezzo del biglietto d’ingresso a MagicLand include anche la partecipazione a tutti gli eventi e gli spettacoli in programma. Maggiori info su magicland.it