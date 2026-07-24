Jurgen Klopp è il nuovo ct della Germania, contratto fino al 2030

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Jürgen Klopp è stato ufficialmente nominato commissario tecnico della nazionale tedesca, succedendo a Julian Nagelsmann, con un contratto fino ai Mondiali del 2030 (Spagna, Portogallo, Marocco), come annunciato da Bernd Neuendorf, presidente della Federazione calcistica tedesca (Dfb). “Siamo lieti di presentare Jürgen Klopp come nostro nuovo allenatore”, ha dichiarato in conferenza stampa. “Questo rappresenta il culmine ideale della mia carriera, della mia vita, della mia vita professionale. Dedicherò tutte le mie energie a questo incarico”, ha sottolineato il nuovo allenatore della Mannschaft. Klopp ha anche avvertito che, qualora la stampa dovesse scatenare una valanga di critiche nei suoi confronti in futuro, si dimetterebbe: “Se domani direte: ‘È un incapace’, me ne andrò”.



Quattro giorni dopo l’umiliante eliminazione della Germania ai sedicesimi di finale dei Mondiali per mano del Paraguay, il commissario tecnico della nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, si è dimesso. Neuendorf si è recato a New York con uno dei suoi vicepresidenti, Hans-Joachim Watzke, per i primi colloqui con Klopp, che hanno portato a un accordo di massima. Tuttavia, Klopp era sotto contratto con la Red Bull dall’inizio del 2025 alla fine del 2029 come responsabile globale del settore calcio del gruppo Red Bull, l’azienda austriaca di energy drink che possiede, tra gli altri, l’RB Lipsia e il Salisburgo, e detiene una quota del Paris FC. Il via libera è arrivato infine dall’amministratore delegato della Red Bull, Oliver Mintzlaff, che ha incontrato i vertici della Federazione calcistica tedesca (Dfb).

Klopp è stato svincolato a titolo gratuito, in cambio di una semplice donazione di un milione di euro alla fondazione Wings for Life della Red Bull, dedicata alla ricerca sulle lesioni del midollo spinale, come confermato da Bernd Neuendorf che ha poi aggiunto che Klopp “abbandonerà completamente il suo incarico (alla Red Bull) per concentrarsi interamente sul suo lavoro presso la Federazione”.

A 59 anni, Jürgen Klopp si trova ad affrontare la sfida più grande della sua carriera da allenatore, finora costellata di numerosi successi con il Borussia Dortmund (campione di Germania nel 2011 e nel 2012) e il Liverpool (vincitore della Champions League nel 2019, campione della Premier League nel 2020). La Germania, quattro volte campione del mondo (1954, 1974, 1990, 2014), ha subito tre delusioni consecutive ai Mondiali, con due eliminazioni nella fase a gironi nel 2018 e nel 2022 e un’eliminazione ai sedicesimi di finale quest’anno. Dalla sconfitta in semifinale contro la Francia agli Europei del 2016, la Germania non ha più raggiunto le semifinali di un torneo importante, un digiuno senza precedenti che dura da un decennio per una nazione che ha anche vinto il Campionato Europeo per tre volte (1972, 1980, 1996).

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