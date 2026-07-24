Ex Relais del Cardinale, parte il maxi progetto: nascerà un esclusivo hotel 5 stelle

L’ex Relais del Cardinale di Fasano si prepara a cambiare volto con la realizzazione di un nuovo hotel 5 stelle lusso destinato a rafforzare l’offerta dell’ospitalità di alta gamma in Puglia. Il progetto sarà realizzato da un’Associazione Temporanea di Imprese guidata da IMPREDO, con PIGROUP come partner, mentre la gestione alberghiera sarà affidata a Rocco Forte Hotels, uno dei principali marchi internazionali del settore luxury. L’iniziativa è promossa da PGIM, fondo d’investimento internazionale, insieme a Re.vo, holding immobiliare riconducibile ad alcuni rami della famiglia Benetton, con Dekus nel ruolo di development partner.

L’intervento punta a valorizzare una delle aree più attrattive della costa pugliese attraverso una struttura ricettiva di fascia alta, in grado di intercettare il turismo internazionale e consolidare il posizionamento della regione nel segmento del lusso. L’ATI aggiudicataria è composta da IMPREDO, mandataria con una quota del 67%, e da PIGROUP, azienda specializzata negli impianti tecnologici. A supporto del progetto opera inoltre CORBUILD, che metterà a disposizione competenze tecniche e soluzioni innovative, comprese applicazioni di intelligenza artificiale dedicate al settore delle costruzioni.

L’operazione rappresenta anche un tassello di una più ampia collaborazione industriale tra IMPREDO, PIGROUP e CORBUILD, orientata allo sviluppo di nuovi interventi complessi nel comparto delle costruzioni e delle infrastrutture. L’obiettivo è rafforzare la presenza sul mercato nazionale come general contractor per progetti ad alta complessità tecnica, facendo del cantiere di Fasano un punto di partenza per ulteriori investimenti nel turismo di lusso e nello sviluppo immobiliare italiano.