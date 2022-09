Istituto nautico di Anzio: 200 studenti combattono per tornare alla normalità

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Buonasera, sono Giorgia, la mamma di uno studente del nautico di Anzio. La nostra scuola è stata chiusa dalla ex dirigente questa estate, a causa di inagibilità. I nostri ragazzi sono ospitati ora presso l’istituto superiore colonna gatti, sito in via filibeck (Anzio) in orario pomeridiano. Al momento frequentano dalle 13 alle 16, ma quest’orario presto si allungherà, impedendo a tutti i nostri figli, oltre 200, di avere una vita sociale, sportiva…avere un equilibrio nella loro quotidianità.

I ragazzi del nautico devono combattere per avere la loro normalità….chiedono semplicemente una nuova sede o la riapertura della loro vecchia scuola.

Nessuno ci ascolta, nessuno ci dà risposta.

Per questi motivi è stata organizzata una manifestazione autorizzata, con forze dell’ordine, giornalisti e tv locale, lunedì 3 ottobre. L’appuntamento del ritrovo è alle ore 10 in via Filibeck ad Anzio.

Siamo mamme preoccupate per il futuro dei nostri figli.

Aiutateci a dare voce a questo problema.