La nuova Golf R , 333 cv, 270 km/h

– I modelli più potenti della serie: le nuove Golf R e Golf R Variant (non disponibile in Italia) sviluppano una potenza di 245 kW (333 CV) e raggiungono una velocità massima di 270 km/h

– Aggiornamento hardware e software: i modelli Golf R debuttano con un nuovo frontale, nuovi sistemi di illuminazione, nuovi cerchi in lega forgiata da 19 pollici e nuovo infotainment

– Ha il potenziale di una nuova icona di design: la Golf R Black Edition si appresta al lancio con emblemi VW oscurati e DCC di serie

– La nuova Golf R Variant (non disponibile in Italia) coniuga le prestazioni di una vettura sportiva con le caratteristiche versatili di una praticissima wagon

– La nuova Golf R e la nuova Golf R Variant (non disponibile in Italia) mostrano in modo esemplare il potenziale dinamico offerto dalla serie e dal marchio Volkswagen

La Volkswagen R presenta i modelli Golf più potenti di sempre: la nuova Golf R e la nuova Golf R Variant (non disponibile in Italia) da 245 kW (333 CV).