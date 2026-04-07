Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Iran-Usa, Trump e Teheran dicono sì a tregua di 2 settimane: le news in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Aprile 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran. Oggi, 8 aprile 2026, scatta lo stop alla guerra. Donald Trump annuncia il sì al cessate il fuoco, a patto che lo Stretto di Hormuz venga riaperto totalmente. Teheran esulta, affermando che gli Usa hanno accolto in toto il piano in 10 punti presentato dalla Repubblica islamica per porre fine al conflitto.  

 

Le news e gli aggiornamenti. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cenci (Eikon): “Partire dalle scuole per sensibilizzare sul sociale”

29 Novembre 2023

Influencer, un fenomeno da 350 milioni l’anno: ecco i numeri

22 Gennaio 2024

Israele-Hamas, Blinken: “Penserò alle migliaia di bambini uccisi a Gaza per tutta la vita”

7 Febbraio 2024

Elezioni comunali, domenica si vota nella Capitale e in molti comuni della provincia di Roma e Latina

9 Giugno 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno