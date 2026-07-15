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Iran, a Teheran nuovo murale con Trump in una bara e minacce di morte

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Un nuovo murale raffigurante il presidente americano, Donald Trump, all’interno di una bara avvolta nella bandiera degli Stati Uniti, accompagnato dalla scritta “uccidiamo Trump”, è stato svelato in Piazza Enghelab, nel centro di Teheran. Le immagini sono state diffuse dai media iraniani, mentre prosegue l’escalation militare tra Iran e Stati Uniti e si moltiplicano gli appelli dell’ala più radicale del regime iraniano a vendicare l’uccisione della Guida Suprema, Ali Khamenei. 

Altri murales dai toni fortemente anti-americani e anti-israeliani sono comparsi anche in Piazza Palestina, uno dei luoghi simbolo della propaganda della Repubblica islamica. L’opera più imponente, che ricopre l’intera facciata di un edificio, raffigura la Casa Bianca avvolta dalle fiamme. In primo piano compaiono bare coperte dalla bandiera americana con le immagini di Trump e di altri esponenti dell’amministrazione statunitense, accompagnate dallo slogan: ‘Sangue per sangue, occhio per occhio’. 

Altri murales riportano slogan come ‘Fino alla vetta senza fermarsi’ e ‘Una persona come me non presterà mai giuramento di fedeltà a uno come lui’, frasi attribuita all’Imam Hussein, figura centrale dell’Islam sciita. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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