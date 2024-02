iPhone 14 è il telefono più venduto dell’anno, in top 10 solo Apple e Samsung

(Adnkronos) – Nel corso del 2023 Apple ha ottenuto un trionfo senza precedenti nel mercato degli smartphone, piazzandosi al vertice delle classifiche con i suoi iPhone, che hanno occupato le prime sette posizioni nella lista dei dispositivi più venduti a livello mondiale. Il risultato è stato evidenziato dalla ricerca di Counterpoint, che attraverso il suo Global Monthly Handset Model Sales Tracker ha rivelato come Samsung abbia completato la lista aggiudicandosi gli ultimi tre posti, migliorando la sua presenza rispetto all'anno precedente. Da sottolineare è l'assenza di altri brand nella top 10 dal 2021, segno di una concentrazione di mercato mai vista prima. La quota di mercato combinata dei dieci smartphone più venduti ha raggiunto nel 2023 il picco storico del 20%, registrando un incremento rispetto al 19% del 2022. Al primo posto, trionfa l'iPhone 14 di Apple, che ha visto metà delle sue vendite concentrarsi negli Stati Uniti e in Cina. Nonostante ciò, il modello ha rappresentato il 19% delle vendite totali di iPhone per l'anno, un calo rispetto alla quota del 28% dell'iPhone 13, bestseller del 2022. L'iPhone 14 ha mostrato una limitata differenziazione rispetto al suo predecessore, portando a una minore adozione della variante base e favorendo invece le vendite delle versioni Pro, ricche di miglioramenti significativi come l'isola dinamica, un chipset più avanzato e un tasso di aggiornamento dello schermo superiore. Le tre varianti dell'iPhone 15 hanno conquistato le prime posizioni nella classifica dei più venduti nel quarto trimestre del 2023, con l'iPhone 15 Pro Max in testa. Nonostante un mercato in generale stagnante, le vendite totali di Apple sono rimaste stabili nel 2023, grazie soprattutto al sostegno dei mercati emergenti come l'India e il Medio Oriente e l'Africa (MEA). L'India, in particolare, è diventata il quinto mercato di smartphone a superare i 10 milioni di vendite di iPhone in un singolo anno. L'iPhone 13, il modello più vecchio nella lista, ha mantenuto la sua quarta posizione grazie a una crescita a doppia cifra in Giappone e in India, beneficiando delle promozioni degli operatori in Giappone e di offerte in India. Dall'altra parte, Samsung ha visto la sua Serie A guadagnare terreno, con tre modelli nella top 10, grazie al buon rapporto qualità prezzo e presenza in diversi mercati per diverse categorie di clienti. Il Galaxy A14 5G si è posizionato all'ottavo posto, guidato da elevate vendite negli USA e in India, dove è risultato il dispositivo più venduto dell'anno. Per il 2024, si prevede che i dieci smartphone più venduti rappresenteranno una quota maggiore delle vendite totali di smartphone, con un'attenzione maggiore verso prodotti dal prezzo più economico, oltre all'ingresso in top 10 di brand cinesi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...