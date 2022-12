“La vita può cambiare da un momento all’altro” – Intervista ad Andrea Rossi

È da poco uscito il libro di Andrea Rossi, musicista e scrittore, dal titolo “I miei passi” per la casa editrice Writers Editor. Abbiamo intervistato Andrea…

Ciao Andrea, felici di averti qui con noi. Cominciamo subito! Questa volta non parliamo di musica, ma del tuo primo libro ‘I Miei Passi’. Da cosa è nata l’esigenza di mettere su carta quanto vissuto?

Ciao. Ho pensato che raccontare la mia esperienza ad altre persone fosse una cosa importante. Nei momenti più bui, dove non vedevo mai la luce e la fine del tunnel era lontana, penso che un libro come il mio, mi avrebbe dato un poco di speranza. E la speranza a volte è l’unica cosa che abbiamo…

In che modo il corso tenuto da ANMIL di “Formatore e Testimonial sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”, ti ha influenzato?

Ho partecipato ad uno corso come “Formatore e Testimonial sulla Sicurezza” sui luoghi di lavoro, organizzato da ANMIL, una associazione che tutela gli invalidi e i mutilati sul lavoro, di cui sono socio. Una parte importante di questo corso era appunto legata alla testimonianza, dove per la prima volta ho raccontato il mio incidente in “itinere” e tutti gli anni di operazioni e fisioterapia varia. Il Lockdown mi ha dato il tempo “materiale” di approfondire questa mia testimonianza e da li è nato il libro.

Quanto tempo è stato necessario per la stesura del libro?

Molto poco. All’incirca tre mesi. Dovevo solo ricordare date e luoghi, perché avevo tutto in testa. Poi le cartelle cliniche degli ospedali mi hanno dato un bel pro-memoria. Ovviamente anche l’aiuto di mia moglie è stato fondamentale. Anche se rivivere certi ricordi è stato doloroso per entrambi.

Come descrivi questa nuova esperienza? Cosa ti ha dato?

È una domanda a cui preferirei rispondere tra un po’ di tempo. Ancora non ho fatto la presentazione e non ho avuto molti confronti con gli amici che lo hanno acquistato in pre-ordine. Spero che il meglio debba venire…

Cosa, principalmente, hai voluto trasmettere ai tuoi lettori?

La vita può cambiare da un momento all’altro, non diamo nulla per scontato. Accontentiamoci delle cose che abbiamo, si può sempre migliorare, ma si può anche perdere in un attimo tutte le nostre certezze.

