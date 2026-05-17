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Internazionali, la finale: oggi Sinner-Ruud – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner a caccia del titolo agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro sfida il norvegese Casper Ruud – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nella finale del Masters 1000 di Roma. Sinner è riuscito a raggiungere l’ultimo atto del torneo di casa, proprio come un anno fa, quando fu battuto da Carlos Alcaraz nella finale del Foro Italico. 

 

Ad attendere Sinner ora c’è il Roland Garros, Slam che concluderà la stagione sulla terra. 

 

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