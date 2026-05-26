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Sorpresa al Roland Garros, Medvedev subito eliminato: niente big match con Sinner in semifinale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Subito una grande sorpresa al Roland Garros. Oggi, martedì 26 maggio, Daniil Medvedev (testa di serie numero 6) ha perso al primo turno del torneo contro la wild card Adam Walton. Partita con molti alti e bassi da parte del tennista russo, sotto di un set due volte e sempre costretto a inseguire l’avversario fino all’inizio del quinto e ultimo parziale. Qui il russo va avanti di un break, ma non riesce a sfruttare il momento positivo e subisce la rimonta di Walton, che alla fine la spunta con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4.  

Finisce così subito il cammino di Daniil Medvedev nel secondo Slam stagionale: per lui, non ci sarà la possibile sfida con Jannik Sinner in semifinale. Per l’azzurro, al netto dei tanti match ancora da giocare, si mette dunque in discesa il cammino nel torneo.  

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