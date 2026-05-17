MotoGp, Di Giannantonio vince Gp Barcellona: ordine di arrivo e come cambia la classifica del Motomondiale

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Fabio Di Giannantonio su Ducati vince il Gp di Catalogna a Barcellona oggi, domenica 17 maggio. Per il pilota italiano è la seconda vittoria in MotoGp, al termine di una gara maledetta e piena di stop, con due bandiere rosse dopo i brutti incidenti di Alex Marquez prima e poi di Zarco. Sul podio si piazzano anche Mir e Aldeguer. Chiude quarto Pecco Bagnaia dopo la penalizzazione di Ogura, protagonista di un contatto all’ultima curva che manda fuori Acosta. Quinto Bezzecchi, che resta leader del Motomondiale dopo la caduta di Martin, in seguito al contatto con Raul Fernandez, seguito da Quartararo, Marini e Binder. Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio e la nuova classifica.

Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Catalogna, dopo la penalità a Ogura:

1 Fabio Di Giannantonio Ducati



2 Joan Mir Honda +1.250

3 Fermin Aldeguer Ducati +1.466

4 Francesco Bagnaia Ducati +4.320

5 Marco Bezzecchi Aprilia +4.679

6 Fabio Quartararo Yamaha +4.876

7 Luca Marini Honda +4.971

8 Brad Binder KTM +5.137

9 Ai Ogura Aprilia +5.377

10 Diogo Moreira Honda +6.839

11 Alex Rins Yamaha +6.916

12 Franco Morbidelli Ducati +7.160

13 Maverick Vinales KTM +10.147

14 Jack Miller Yamaha +10.452

15 Toprak Razgatlioglu Yamaha +11.808

16 Raul Fernandez Aprilia +15.066

17 Augusto Fernandez Yamaha +16.245

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