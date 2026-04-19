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Verona-Milan, pioggia di fischi per Maignan e Leao: cos’ è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Brutto episodio in Verona-Milan, partita della 33esima giornata di Serie A oggi, domenica 19 aprile. Poco prima dell’inizio del secondo tempo, il portiere rossonero Mike Maignan corre dall’arbitro Chiffi dopo essere rientrato in campo, per segnalare atteggiamenti offensivi della curva del Verona nei suoi confronti. Il direttore di gara prende nota delle parole del francese e dà disposizione agli agenti della Procura di verificare. Passa così qualche secondo e arriva l’annuncio degli altoparlanti dello stadio Bentegodi, che chiede di evitare cori offensivi e discriminatori. 

 

Il comportamento i Maignan innervosisce però ancora di più i tifosi del Verona, che da quel momento riempiono di fischi il numero 16 del Milan a ogni tocco di palla. Nel primo tempo era successa la stessa cosa con Leao e Rabiot, ‘colpevoli’ – per i tifosi del Verona – di aver esultato rivolgendosi a loro dopo il gol del vantaggio.  

 

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