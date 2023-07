Infrastrutture: nel Lazio le imprese chiedono interventi per favorire sviluppo economico

Il sistema della rete ferroviaria del Lazio è giudicata scadente o mediocre dal 37 per cento di imprese di trasporto operanti sul territorio. La percentuale degli insoddisfatti del settore è la stessa se si parla di nodi logistici, ma sale al 40 per cento se si fa riferimento alla rete stradale regionale, al 45 per cento per la rete aeroportuale. E scende al 35 per cento se si discute di rete autostradale e al 34 per cento se si parla dei porti. La rete ferroviaria, invece, è giudicata buona oppure ottima dalle imprese del settore del turismo (69 per cento) e da quelle del settore delle costruzioni (64 per cento) e del commercio (55 per cento). Anche la rete autostradale è ritenuta buona oppure ottima dalle imprese delle costruzioni (64 per cento), manifatturiere (60 per cento), del turismo (57 per cento). Per quanto riguarda la connettività, invece, questa è giudicata un punto dolente dalle imprese del trasporto al 41 per cento, se si parla della rete fissa a banda ultralarga, e al 38 per cento se si parla di reti 4G e 5G. È quanto emerge da un’indagine della Uniontrasporti che tra marzo e aprile ha interpellato 820 imprese sul territorio e che oggi è stata presentata alla Camera di commercio di Roma nell’ambito del convegno organizzato dalla Fondazione per la Mobilità del Lazio, presieduta da Michelangelo Melchionno.

