Incendio nelle case ATER di Velletri, Volsca Ambiente bonifica l’area: “Intervento immediato per la sicurezza dei cittadini”

Dopo l’incendio che nei giorni scorsi ha colpito alcune abitazioni ATER di via Giulio Pastore a Velletri, Volsca Ambiente S.p.A. è intervenuta con un’operazione urgente di bonifica, pulizia e messa in sicurezza dell’area. L’intervento è stato attivato su richiesta del sindaco Ascanio Cascella, che ha sollecitato un’azione immediata anche alla luce delle indicazioni fornite dalla ASL Roma 6, con l’obiettivo di eliminare ogni possibile rischio residuo per i residenti e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Le squadre dell’azienda hanno operato con uomini e mezzi specializzati per rimuovere i materiali e i detriti prodotti dall’incendio, intervenendo non solo nell’area direttamente interessata dal rogo ma anche nelle zone circostanti e sul terreno adiacente, dove erano presenti residui potenzialmente pericolosi.

“Ringrazio il sindaco Ascanio Cascella per la tempestività con cui ha richiesto il nostro intervento e per l’attenzione dimostrata nei confronti di una situazione particolarmente delicata”, dichiara Giorgio Greci, amministratore delegato di Volsca Ambiente S.p.A. “Ci siamo attivati immediatamente per garantire una risposta concreta e riportare l’area in condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile”.

Greci ha inoltre rivolto un ringraziamento agli operatori dell’azienda per la rapidità e la professionalità dimostrate durante le operazioni, sottolineando come “in situazioni di emergenza sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni e aziende che svolgono servizi pubblici essenziali, così da assicurare ai cittadini interventi efficaci e tempestivi”.