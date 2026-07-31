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Ceuta, Ue difende Schengen: “Migranti non arriveranno in Spagna”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Chi è entrato irregolarmente a Ceuta non avrà la possibilità di raggiungere la Spagna, né tantomeno altri Paesi membri dell’Ue. Lo assicurano alti funzionari dell’Ue a Bruxelles, mentre nell’exclave spagnola sulla costa nordafricana è in corso una delle crisi migratorie più gravi degli ultimi anni. 

Il codice delle frontiere di Schengen prevede “regole specifiche” per Ceuta e Melilla, a causa della loro peculiarità (sono gli unici territori Ue sulla costa del Nordafrica), che prevengono “ulteriori movimenti verso la Spagna e altri Paesi dell’Ue”, dato che tutte le partenze dalle due exclave sono controllate. “I controlli sulle persone rimangono in vigore” e le autorità spagnole li effettueranno come previsto, assicurano. 

Inoltre, ricordano le fonti, “il Marocco è sulla lista dei Paesi di origine sicuri”, pertanto i rimpatri possono essere effettuati “in modo rapido”. Per ora Frontex ha una trentina di persone a Ceuta, che aiutano nei regolari controlli di frontiera: la Spagna non ha chiesto “personale aggiuntivo” ma, se arriverà una richiesta, l’Ue è pronta ad aiutare.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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