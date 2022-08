Incendio negli studi cinematografici di Cinecittà

Roma continua a bruciare. Un maxi incendio è scoppiato agli studios di Cinecittà nel primo pomeriggio. A bruciare, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco, sarebbero le scenografie del set di Firenze rinascimentale. Intanto, vigili del fuoco informano che alle 15.50 circa sono state inviate tre squadre per cercare di domare l’incendio. “Sul posto anche funzionario di turno e Capo Turno provinciale”, si legge in una nota dei pompieri. Al momento le squadre sono al lavoro non solo per cercare di spegnere le fiamme, ma anche per proteggere le strutture degli studios ancora non interessate dal rogo. Il set che sta andando a fuoco è quello di “Firenze rinascimentale”. Per il momento non risultano feriti o intossicati dal fumo.

Fiamme e fuoco anche sull’autostrada A91 Roma-Fiumicino, nello spartitraffico centrale. A causa dell’incendio l’autostrada Roma-Fiumicino è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Fiumicino, all’altezza del km 15,900. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, che stanno domando le fiamme, anche il personale Anas e la Polizia Stradale per la gestione dell’emergenza. L’obiettivo resta uno: riaprire al traffico (ora in tilt) il Raccordo non appena verranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza. Ma non solo. Incendio anchesulla Pontina, all’altezza del campo rom di Castel Romano, in direzione Pomezia. Anche in questo caso si registrano code e il traffico è in tilt.

