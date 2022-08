INCENDIO NALU POKÈ OSTIA, PRESIDENTE FALCONI: VILE ATTACCO INTIMIDATORIO

Ieri, intorno alle 5 di mattina il locale Nalu Pokè di Ostia ha preso fuoco, le cause sono ancora da accertare ma sembrerebbe si tratti di un attacco intimidatorio verso i proprietari del locale, 4 giovani imprenditori di Ostia.

Esprimo piena solidarietà e rammarico a nome del Municipio X per quanto accaduto al loro locale. Ci attiveremo nei prossimi giorni per aiutare i giovani proprietari e dipendenti del locale a sostenere questo difficile momento. A livello amministrativo faremo tutto quanto in nostro potere per consentire la riapertura il prima possibile, garantendo loro anche agevolazioni sulle imposte locali – lo dichiara il Presidente del X Municipio Mario Falconi in occasione dell’incontro con i giovani proprietari dell’attività.

Ad unirsi alle dichiarazioni di solidarietà anche il Consigliere di Roma Capitale Giovanni Zannola, originario di Ostia “Esprimo piena solidarietà, rammarico e ferma condanna per un accaduto che lascia basiti e increduli. Metteremo in campo ogni azione possibile per far sentire la nostra comunità accanto ai giovani imprenditori ed ai loro clienti. Non li lasceremo soli nel rialzarsi e riaprire il prima possibile”.

