Incendio in Viale Etiopia a Roma

Verso le ore 14,45, presso uno stabile sito in Viale Etiopia 8 si è sviluppato un incendio che ha interessato 4 appartamenti al 6° e 7° piano e il vano ascensore. Per cause, verosimilmente accidentali, ancora in corso di accertamento, le fiamme sono partite dal 6° piano. Evacuato lo stabile in via precauzionale ad opera dei Carabinieri che hanno materialmente portato in braccio molti dei bambini presenti nello stabile e dai Vigili del fuoco intervenuti. Le fiamme sono state domate . Quattro persone lievemente intossicate ed una lievemente ustionata ad un braccio ed alla fronte trasportata in ospedale. Sopralluogo e accertamenti in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Roma Parioli intervenuti sul posto.

