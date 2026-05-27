Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

In Spagna perquisito il Psoe, Sanchez ribadisce il sostegno a Zapatero

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Maggio 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha ribadito il proprio sostegno all’ex primo ministro, Jose Luis Rodriguez Zapatero, sotto inchiesta per presunto traffico d’influenze. “Ho letto l’ordinanza”, ha detto Sanchez in un punto stampa tenuto all’ambasciata di Spagna presso la Santa Sede. “Non credo ci siano ragioni sufficienti per cambiare quella posizione”, ha aggiunto, confermando la “piena collaborazione” con la magistratura e il rispetto del principio della presunzione d’innocenza. Le dichiarazioni arrivano dopo la perquisizione da parte della Guardia civil della sede del Partito socialista spagnolo (Psoe) a Madrid. Zapatero, premier socialista in carica dal 2004 al 2011, è accusato di traffico d’influenze e altri reati in un’inchiesta che vede al centro la compagnia aerea Plus Ultra e il suo salvataggio con finanziamenti pubblici.
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ciclista investito e ucciso a Milano

10 Gennaio 2024

Juventus, nuova inchiesta della procura di Roma su bilancio 2022

23 Dicembre 2023
Ministero della difesa

Vittoria ONA, condanna per il Ministero della Difesa

21 Gennaio 2019

Trump, gli spari a Washington e la ‘fuga’ del presidente

26 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno