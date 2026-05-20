Astrotarocchi 21 maggio 2026

ASTROTAROCCHI Giovedi 21 MAGGIO 2026 di Cristina Olmi
Ariete
Giornata radiosa! Sarete pieni di energia e carisma. È il momento perfetto per mettervi in mostra e raccogliere successi.
Toro
Parola d’ordine: stabilità. Domani è una giornata ottima per consolidare un progetto o godersi la sicurezza dei propri affetti.
Gemelli
Chiacchiere, messaggi e tante risate in arrivo. La giornata sarà dinamica e perfetta per i contatti, ma attenzione a non alimentare pettegolezzi.
Cancro
L’intuito sarà il vostro superpotere. Fidatevi delle vostre sensazioni e dei vostri sogni: vi indicheranno la strada giusta.
Leone
Una splendida soluzione è a portata di mano. Se c’era un problema che vi assillava, domani troverete la risposta giusta.
Virgo
Giornata ideale per studiare, pianificare o mantenere un segreto. Agite con discrezione, non è ancora il momento di svelare le vostre carte.
Bilancia
La lealtà e l’amicizia saranno al centro della giornata. Un consiglio da una persona fidata si rivelerà preziosissimo.
Scorpione
Tempo di tagli netti. Se c’è una situazione o un pensiero che vi appesantisce, domani avrete la forza di dire “basta” senza voltargli le spalle.
Sagittario
Notizie lampo in arrivo! La giornata porterà movimento, novità veloci e una ventata di freschezza che vi sbloccherà.
Capricorno
Un momento di sana introspezione o di forte autorità. Sarete solidi come una roccia, ottimi per gestire ruoli di responsabilità.
Acquario
La fortuna vi strizza l’occhio! Una piccola e piacevole sorpresa o un colpo di fortuna improvviso renderanno la giornata molto più leggera.
Pesci
Un vero e proprio dono della giornata. Riceverete un complimento, un gesto gentile o una gioia inaspettata che vi scalderà il cuore.
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