Bancali usati e nuovi
Italia

Imprese, Vergani (Kopron): “Dieci anni di crescita, costruite basi solide per futuro”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Questi primi dieci anni rappresentano un traguardo molto importante. Siamo partiti con grande ambizione, ma anche con un po’ di timore e nel tempo siamo riusciti a crescere in maniera costante, raggiungendo risultati che oggi ci permettono di guardare al futuro con fiducia”. Lo ha dichiarato Mario Vergani, amministratore delegato di Kopron, intervenendo al Castello Visconteo di Cassano d’Adda, in provincia di Milano, in occasione della celebrazione dei dieci anni di attività di Kontractor. “Arriviamo a questo anniversario – ha aggiunto – particolarmente soddisfatti non solo per quanto realizzato, ma soprattutto perché abbiamo posto le basi per le sfide dei prossimi anni. Abbiamo costruito un modello di lavoro solido, capace di coniugare velocità, continuità e professionalità, elementi sempre più necessari in un mercato in rapida evoluzione”.  

Secondo l’amministratore delegato di Kopron, il percorso compiuto in questo primo decennio rappresenta un punto di partenza per una nuova fase di sviluppo. “Siamo pronti a compiere un ulteriore passo avanti, forti dell’esperienza maturata e della consapevolezza che il futuro richiederà capacità di adattamento, innovazione e una visione chiara degli obiettivi da perseguire”, ha concluso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Osservatorio Nazionale dei Rifiuti

Nettuno, nove consiglieri di maggioranza fanno richiesta di accesso agli atti sui rifiuti

23 Settembre 2019

CRESCITA, FOLGORI (FEOLI): BENE DATI CRESCITA, PREOCCUPA SALARIO REALE

16 Maggio 2024

Estorsione, usura e droga, 25 misure cautelari ad Aprilia

3 Luglio 2024

CARCERE, BONAFONI – CAPRICCIOLI: BENE GESTIONE REBIBBIA FEMMINILE, APPROFONDIREMO CRITICITÀ’

25 Giugno 2020
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno