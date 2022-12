Il ritorno dell’influenza

L’influenza, era una proforma negli anni pro – Covid. Ma i sintomi da raffreddamento con febbre acuta nei mesi invernali, hanno messo in allerta tutta la popolazione. Si é, quasi, arrivati al culmine della malattia virale.

Ma allora cosa è bene fare? Sicuramente vaccinarsi sia per l’influenza, sia per il Covid. Meglio restare più tranquilli . Oggi abbiamo la possibilità di introdurre un vaccino in corpo, atto a difenderci dal Covid.

Tempo fa le case farmaceutiche, con virologi, investivano per creare vaccini per tutto il mondo e abbattere questo mostro. Il coronavirus rimarrà, un po’ come l’influenza. Basta prevenire, no?

Abbiamo detto che, Il culmine dell’influenza lo abbiamo toccato, o quasi. Non bisogna intasare il pronto soccorso, bensí usare gli antipiretici. Solo in caso di grave necessità, recarsi il prima possibile magari con persone anziane, o bambini piccoli.

Prima di assumere antibiotici, che per altro possono creare altri problemi, consultare il medico di base cui sará in grado di fare le giuste valutazioni. Sembra una malattia virale da sottovalutare, ma non é cosí. Quante malattie si sono sviluppate nel corso della nostra storia?

Molti, peró, si staranno chiedendo perché si ammalano d’estate . In estate, non é scontato, ma nemmeno difficile. Ci puó essere il classico colpo d’aria condizionata, shock da temperatura, doccia gelata e vento…molteplici sono gli avvenimenti e le cause.

Ma una cosa é certa: per ripararsi molto di più, perché non utilizzare le mascherine anti-covid anche all’aperto? Si possono vivere giornate un po’ più tranquille. Anziani e bambini, ne troverebbero giovamento per la tranquillità di molte famiglie. Non abbassiamo mai la guardia con il ritorno dell’influenza, perché quello che potrebbe essere raffreddore, banale, potrebbe non esserlo.

Se soffrite di certe patologie, sarebbe meglio far presente al vostro medico curante se l’iniezione del vaccino antinfluenzale, potrebbe essere iniettato senza problema alcuno per il corpo , con l’assunzione di farmaci.

