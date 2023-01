Il grande ritorno di “Vita da Principi”

Fisio fit

Una grande doppia serata nella programmazione di eventi prevista tra il Teatro Bernini e Palazzo Chigi. La proposta artistica ideata dalla Cooperativa Arteidea Eventi e Servizi sotto la direzione artistica di Giacomo Zito, con il sostegno economico del Comune di Ariccia e il contributo della Regione Lazio – Lazio CREA (progetto Ariccia da Amare Winter is coming), prevede in cartellone – per il mese di gennaio – due appuntamenti, Palazzo Chigi, con uno degli spettacoli più apprezzati di sempre.

Sabato 28 gennaio e domenica 29 gennaio, alle 18 per la prima visita e alle 20 per la seconda, torna infatti “Vita da Principi” a Palazzo Chigi: lo spettacolo/visita è un viaggio nel tempo in compagnia dei fantasmi della famiglia Chigi e sarà estremamente suggestivo e coinvolgente per i visitatori, i quali potranno attraversare tre secoli di vita quotidiana di una famiglia che ha segnato la Storia. Le visite saranno effettuate solo al raggiungimento di minimo 25 visitatori per gruppo. La prenotazione è obbligatoria, sempre ai riferimenti 328 3338669 o preno@arteideaeventieservizi.it. L’evento è consigliato per i ragazzi di età superiore ai 7 anni.

Le repliche di “Vita da Principi” sono ad ingresso libero: l’amministrazione comunale è infatti lieta di offrire, per questa particolare occasione, l’evento gratuitamente in quanto lo spettacolo e la visita sono all’interno del progetto “Ariccia da Amare” realizzato con il contributo della Regione Lazio e Lazio CREA. Due date da non perdere per un’esperienza di visita teatralizzata incredibile.