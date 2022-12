Sere di Natale alla Reggia

Dal 26 dicembre all’8 gennaio (escluso il 31 dicembre) la Reggia di Venaria apre anche in

orario serale, per vivere l’atmosfera magica del Natale nell’incanto dei suoi ambienti barocchi,

elegantemente allestiti per le festività.

Dalle ore 17 alle 21 nei giorni settimanali, e dalle 18.30 fino alle 22 nel weekend e nei

festivi, l’imponente Corte d’onore con l’Igloo di Mario Merz e il Piano nobile della Reggia – dalla

Sala di Diana alla Cappella di Sant’Uberto, passando per gli appartamenti ducali, la Galleria Grande

e il Rondò Alfieriano – sono visitabili alla tariffa speciale di 5 euro (1 euro per i ragazzi under 18).

Oltre alla suggestiva proiezione luminosa che anima la Torre dell’Orologio all’ingresso della

Reggia, le eleganti architetture barocche degli spazi interni accolgono i visitatori a partire dalle

17.30 con momenti musicali e animazioni teatrali legati al tema del Natale.

Le esibizioni musicali, realizzate dagli studenti del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di

Torino, propongono un ricco repertorio di musica barocca e jazz, con formazioni cameristiche e

solisti. I concerti prevedono l’esecuzione di molteplici postazioni musicali collocate lungo

l’intero percorso di visita. Oltre alle postazioni più caratterizzanti di musica jazz per saxofono e

contrabbasso e musica barocca per clavicembalo solista, oppure in duo con viola da gamba o flauto

traversiere, le altre postazioni vedono l’alternarsi di strumenti e repertori diversi: pagine per

pianoforte solo, musiche per flauto, violino o violoncello, e celebri composizioni per arpa sola.

Contemporaneamente, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani propone animazioni teatrali,

che riprendono la tradizione sabauda dello Zapato legata alle festività natalizie, e si svolgono ogni

ora tutte le sere (eccetto il 1° gennaio).

La sera di domenica 1° gennaio 2023 La Venaria Reale celebra il nuovo anno con il Concerto di

Capodanno alla Reggia, un concerto corale di musica Gospel curato dal noto jazz club Blue

Note Milano e ospitato nella Cappella di Sant’Uberto, che vedrà esibirsi Eric Waddell & The

Abundant Life Gospel Singers: una formazione di voci e timbri dalle sfumature profonde e

potenti, che raccoglie i migliori talenti della città di Baltimora negli Stati Uniti.

Le Sere di Natale alla Reggia rientrano in Immaginaria. Apri gli occhi e sogna, la rassegna

evento promossa dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e dalla Città di Venaria Reale, con un

ricco programma di eventi, spettacoli teatrali, sfilate musicali e laboratori che coinvolgono le vie

cittadine di Venaria Reale.