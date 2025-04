Il Concertone del Primo Maggio 2025: musica, impegno e inclusione a San Giovanni | Conduttori e artisti

Tutto pronto per il Concertone del Primo maggio: impegno, musica ed inclusione a San Giovanni, chi condurrà la kermesse e gli artisti in gara

Il Concerto del Primo Maggio 2025 torna a Roma, riportando la musica e l’impegno sociale nel cuore pulsante della città: piazza San Giovanni in Laterano. Dopo l’edizione 2024 al Circo Massimo, dovuta ai lavori per il Giubileo, l’evento ritrova la sua storica location, simbolo di lotta e speranza per milioni di lavoratori italiani.

Quest’anno, lo slogan scelto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil è “Uniti per un lavoro sicuro”, un messaggio forte e chiaro che pone al centro la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Come sottolineato da BigMama in conferenza stampa, la musica può essere un veicolo potente per sensibilizzare e accorciare le distanze su temi spesso trascurati dai giovani.

La line-up del Concertone 2025 promette di essere straordinaria, con oltre 10 ore di musica dal vivo che spaziano tra generi e stili. Tra gli artisti confermati, troviamo: Achille Lauro, Elodie, Gazzelle, Giorgia, Ghali, Brunori Sas, Carl Brave, Fulminacci, Leo Gassmann, Luchè, The Kolors e molti altri. L’evento si aprirà alle 13:30 con i giovani talenti vincitori del contest 1MNEXT, che offre a nuovi artisti la possibilità di esibirsi su un palco prestigioso.

Concertone Primo Maggio 2025: i conduttori

La conduzione sarà affidata a Noemi, Ermal Meta e BigMama, che tornano a guidare la diretta su Rai 3, Rai Radio2 e RaiPlay, con un programma che si articolerà in tre parti: anteprima dalle 15:00 alle 16:00, prima parte dalle 16:00 alle 18:55, seconda parte dalle 20:00 alle 21:00 e terza parte dalle 21:05 a mezzanotte. La trasmissione sarà arricchita da interviste, approfondimenti e momenti di riflessione, sempre con un occhio attento all’accessibilità per tutti.

Per chi desidera partecipare all’evento dal vivo, è importante considerare le modifiche alla viabilità e ai trasporti pubblici. Dalle 8:00 di mattina, saranno vietati il transito e la sosta in diverse strade intorno a piazza San Giovanni. Inoltre, alcune linee di autobus e tram saranno deviate, mentre la metropolitana seguirà l’orario festivo con servizio prolungato fino all’1:30.

Il Concertone del Primo Maggio non è solo un evento musicale, ma una vera e propria festa popolare che ogni anno accende il dibattito su temi cruciali, coinvolge artisti di ogni genere e porta la cultura in piazza. È un’occasione per riflettere insieme sul futuro del lavoro e della società, unendo la forza della musica all’impegno civile.