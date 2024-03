In occasione della Festa del Papà, martedì 19 marzo 2024 tutti i papà avranno diritto ad uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto d’ingresso al Bioparco: € 9,00 (anziché € 18,00).

Il papà dovrà essere accompagnato da almeno un figlio. La promozione è valida solo per gli acquisti in biglietteria (no online).