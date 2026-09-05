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I ‘Me contro Te’ si sono sposati, la cerimonia show a Milano

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – I ‘Me contro Te’ si sono sposati. Oggi, sabato 5 settembre, Luì e Sofì, nota coppia di youtuber, hanno celebrato le loro nozze in quello che è stato a tutti gli effetti un matrimonio show. All’Unipol Arena di Milano, con gli spalti completamente sold out, i due hanno trasmesso la cerimonia su Twitch con oltre 100mila persone collegate per assistere ai loro ‘sì’. 

Il matrimonio è stato celebrato da un funzionario del Comune di Milano, con i familiari seduti nelle prime file. Sul palco invece i testimoni insieme agli sposi, che hanno letto i propri giuramenti senza provare a trattenere le lacrime: “Se siamo arrivati qui non è perché è stato tutto facile ma perché abbiamo deciso di continuare ad amarci anche nei momenti difficili. Rifarei tutto esattamente allo stesso modo perché per me il regalo più bello sei sempre stata tu”, ha detto Luigi. 

“Se ripenso all’inizio della nostra storia mi vengono i brividi. Avevo solo 15 anni ma con te ho sempre saputo di avere incontrato qualcuno che sarebbe rimasto. Siamo diventati grandi l’uno accanto all’altra. Ti prendi cura di me senza far rumore”, è stata invece la promessa di Sofia prima dello scambio di fedi e il tanto atteso ‘sì’. L’evento proseguirà con una festa che però non sarà ristretta, in quanto parteciperanno anche i piccoli fan arrivati da tutta Italia, accompagnati dai genitori, che hanno pagato per assistere alla cerimonia. 

 

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