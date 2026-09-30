Domani i funerali di Andrea Moretti, l’operaio morto al Colosseo. Giuli: “Parteciperò in forma privata”

(Adnkronos) – E’ rientrata a Tottea, frazione di Crognaleto in provincia di Teramo, la salma di Andrea Moretti, 22 anni, morto il 23 settembre scorso, dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci metri, mentre lavorava nel cantiere del Colosseo a Roma. I funerali saranno celebrati domani, giovedì primo ottobre, alle 11, nella Grotta di Lourdes di Tottea. Il sindaco di Crognaleto, Orlando Persia, ha proclamato il lutto cittadino. La camera ardente è stata allestita dalle 13 di oggi nell’abitazione del giovane.

I familiari, la mamma Silvana, il papà Fabrizio e le sorelle, hanno chiesto il massimo rispetto per il proprio dolore e la riservatezza durante le esequie.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli dice che parteciperà “in forma privata ai funerali di Andrea Moretti”. Un messaggio per la famiglia? “Io sono in contatto con la famiglia, anche se non ne parlo pubblicamente, quindi, la famiglia riceve da me con regolarità messaggi e mi risponde, non c’è bisogno di mandare un messaggio“, ha scandito Giuli a margine del convegno a L’Aquila organizzato da Federculture dal titolo ‘Cultura è Comunità’. Sulle polemiche sollevate dai sindacati, il ministro spiega che “verranno ricevuti, spero con tutte le sigle sindacali, al momento opportuno. Adesso se mi consentite e dico anche se consentite alla famiglia di Andrea, è un momento di raccoglimento, di ricordo ma anche di ricerca della verità da parte della procura. Tutto quello che afferisce al sistema di sicurezza nel mondo del lavoro, oltre a essere oggetto di costante attenzione da parte del ministero che ha ulteriormente alzato la soglia di attenzione, deve trovare la sua sede, il suo momento per essere fatto oggetto di discussioni. E accadrà”, chiosa Giuli.

Intanto proseguono le indagini della procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo con otto indagati. I primi risultati dell’autopsia hanno evidenziato lesioni multiple da caduta, risultate fatali. Gli esiti definitivi degli accertamenti medico-legali sono attesi entro 90 giorni. Effettuati anche gli esami tossicologici.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)