Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Roma, trionfo con l’Atalanta e i tifosi sognano: “Siamo da scudetto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Roma continua a vincere e i suoi tifosi sognano. Oggi, sabato 5 settembre, i giallorossi hanno battuto l’Atalanta in rimonta per 2-1 all’Olimpico nella terza giornata di Serie A, mantenendo la testa della classifica a punteggio pieno dopo le due vittorie in altrettante giornate contro Fiorentina e Lecce, entrambe battute per 4-0. 

Risultati che stanno facendo sognare e alimentano un entusiasmo che, nella sponda giallorossa della Capitale, è ormai incontenibile: “Vinceremo lo scudetto”, scrive un tifoso su X, senza prestare troppa attenzione alla scaramanzia. “Quest’anno siamo i più forti”, “questa Roma mi fa impazzire”, sono i pensieri più diffusi sul web. 

“È una grande Roma, una Roma da scudetto”, è un altro messaggio, piuttosto chiaro, di un tifoso giallorosso, mentre altri vedono corsi e ricorsi storici, nell’anno del centenario: “Non mi sentivo così da un certo 2000/2001…”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Bologna, 23enne rapito e colpito con un machete: chiesto riscatto, arrestati 3 sequestratori

5 Settembre 2026

Latina, incendio di sterpaglie in via Palizzi

16 Luglio 2018

Roma, incendio tra Portuense e Magliana. Evacuato un parco acquatico

11 Agosto 2024

Cultura, protocollo di cooperazione internazionale tra I Municipio Roma e Manhattan a New York﻿

20 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno