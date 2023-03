I giallorossi sono ai quarti di Europa League

Alla Real Arena di San Sebastián, nei Paesi Baschi, in Spagna, la Roma affronta la Real Sociedad per il ritorno degli ottavi di Europa League.

I giallorossi impostano sin da subito un match mirato solo a difendere il 2-0 dell’andata e così fanno per tutti i 90 minuti , nonostante al primo minuto di recupero del primo tempo il VAR annulla per tocco di gomito un gol a Christopher Smalling che impedisce così il vantaggio romanista in questa gara.

I capitolini subiscono l’attacco spagnolo a partire dal 68′ in poi con i biancoazzurri che centrano due volte la traversa e sfiorano il vnataggio con l’intero reparto offensivo senza però trovare il gol.

Brividi che mettono a repentaglio la qualificazione, a dopo i sette minuti di recupero, la partita finisce 0-0 e la Roma vola ai quarti di finale della competizione europea.

Il sorteggio per il tabellone dei quarti, semifinali e finale è in programma per le ore 13,00 dalla sede della UEFA a Nyon, in Svizzera, il 17 marzo sul sito della lega europea.

Le squadre qualificate:

Siviglia (Spagna)

Feyenoord (Paesi Bassi)

Manchester United (Inghilterra)

Juventus (Italia)

Sporting Lisbona (Portogallo)

Bayer Leverkusen (Germania)

Roma (Italia)

Union Saint-Gilloise (Belgio)

Le formazioni:

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2):

Alex Remiro 1, Andoni Gorosabel 18 (Alex Sola 2), Igor Zubeldia 5, Robin Le Normand 24, Diego Rico 15, Brais Mendez 23 (Mohamed Ali Cho 11), Martin Zubimendi 3, Mikel Merino 8, David Silva 21, Alexander Sorloth 19 (Carlos Fernández 9), Mikel Oyarzabal 10 (Takefusa Kubo 14).

Coach: Imanol Barrentetxea

ROMA (3-5-1-1):

Rui Patrício 1, Gianluca Mancini 23, Christopher Smalling 6, Roger Ibañez 3, Rick Karsdorp 2 (Nicola Zalewski 59), Lorenzo Pellegrini 7 (Edoardo bove 52), Bryan Cristante 4, Georginio Wijnaldum 25, Leonardo Spinazzola 37, Paulo Dybala 21 (Stephan El Shaarawy 92), Andrea Belotti 11 (Tammy Abraham 9).

Coach: José Mourinho

Reti: //

Ammonizioni: Karsdorp (Roma), Zubeldia (Real Sociedad), Mancini (Roma), Rico (Real Sociedad), Fernández (Real Sociedad), Smalling (Roma).

Espulsioni: Fernández (Real Sociedad).

Arbitro: István Kovács della federazione rumena