Grande Fratello, Javier apre il suo cuore a Helena: “Tra me e te…”

Al Grande Fratello Helena e Javier sono sempre più vicini. Di recente i due hanno avuto un confronto molto ravvicinato e significativo.

Che cosa c’è davvero tra Helena Prestes e Javier? I due gieffini si sono viva via avvicinati dopo la rottura con i loro “ex” Lorenzo e Shaila, che hanno li hanno “lasciati al palo” per viviersi la loro relazione. Dopo giorni di sconforto i due ex, come in un romanzo rosa, pare abbiano trovato confronti nella braccia l’uno dell’altro e ora sono quasi inseparabili.

La coppia è stata vista più volte trascorrere del tempo insieme chiacchierando, guardando film o anche dormendo abbracciati. Un’amicizia che forse sta sfociando in qualcosa di molto più significativo. D’altronde ra stato lo stesso Javier ad aumentare la curiosità dei fan del programma dicendo a Helena: “Se avessi dormito con Mariavittoria stanotte, non avrei avuto problemi; con te invece sì…”.

Il pallavolista ha infatti più volte detto che con Mariavittoria ci può essere solo un’amicizia. Mentre con Helena le cose potrebbero essere ben diverse. Nelle ultime ore i due hanno avuto uno scambio di battute molto intenso durante il quale Javier ha fatto sottindere chiaramente il suo grande interesse per la modella.

Javier e Helena innamorati? Il nuovo indizio

“Se pensi che tra me e te c’è una strategia me lo devi dire”, ha detto Javier durante la chiacchierata intima con Helena avvenuta nella Casa nelle scorse ore. “Tu sei stato il primo a dire che queste cose ti scivolano addosso”, ha ribattuto Helena. I toni sono poi cambiati e la modella ha poi elogiato Javier dicendogli che nel corso del GF ha dimostrato tantissimo. Parole che hanno fatto molto piacere al pallavolista.

Il giovane e la modella sembrano aver fatto un ulteriore passo avanti nel loro rapporto, anche se qulhe giorno fa Javier confidato ad Amanda Lecciso che c’era qualcosa che lo frenava nel suo rapporto con Helena. “Non sei convinto?” gli aveva chiesto a bruciapelo la Lecciso. E lui aveva risposto: “Non sto facendo dei passi avanti. È una persona che mi fa stare bene, ma c’è qualcosa che mi frena”.

La Lecciso gli ha quindi consigliato di “frenare” qualora non fosse convinto di costruire qualcosa in più con Helena, anche per correttezza. E alla domanda sui sentimenti rimasti per l’ex Shaila Javier ha risposto con sicurezza: “Non sono più preso da lei. Non c’è empatia”. Forse, quindi, il giovane deve solo guarire le ferite inferte dall’ex velina prima di lanciarsi in una nuova avventura sentimentale…