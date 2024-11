La notte assieme tra Federica e Alfonso al Grande Fratello, la scoperta spiazza dopo la puntata: “Ecco perché i due ex l’hanno fatto”

Alfonso e Federica sono stati protagonisti dell’ultima puntata del Grande Fratello, dopo la diretta è arrivata una nuova bomba su di loro.

L’ultima puntata del Grande Fratello ha visto al centro dell’attenzione Alfonso e Federica, se fino a qualche giorno fa sembrava che tra di loro fosse definitivamente finita, adesso le cose pare proprio che sono cambiate. I due ex hanno dormito assieme e la cosa è stata mostrata in puntata, al termine della diretta poi è emersa una nuova scoperta tra i due ragazzi.

Gran parte dell’ultimo appuntamento del GF serale è stato dedicato a loro, abbiamo visto anche il confronto tra Federica Petagna e Antonio Fico, il cugino di Titti che sostiene di aver avuto una frequentazione con lei per tre settimane. Insomma è accaduto davvero di tutto, ma ciò che è emerso dopo la diretta è un retroscena sui due ex che nessuno si immaginava.

Alfonso e Federica, cosa stanno facendo i due ex al Grande Fratello: l’accusa

Mentre Antonio Fico accusava Federica Petagna di aver mentito sulla loro frequentazione, è intervenuto Alfonso che, prima ha portato una giacca alla ragazza per non farle prendere freddo, poi ha attaccato il ragazzo, dicendo di smetterla di dire tutte queste cose e di andare via. Praticamente il ragazzo ha difeso a spada tratta la sua ex.

Dopo questo gesto di Alfonso in tanti sui social hanno commentato quanto accaduto, tra i primi c’è stata Deianira Marzano secondo cui il comportamento del ragazzo sarebbe apparso alquanto strano, considerato tutte le accuse che Federica gli ha fatto da quando sono arrivati in televisione. Secondo l’esperta di gossip i due ragazzi potrebbero essersi messi d’accordo per “sfruttare bene il GF per poi tornare a casa con un bel gruzzoletto entrambi“. Accuse pesanti quelle della Marzano che però sui social condividerebbero in tanti.

Lo stesso Lino Giuliano – ex volto di Temptation Island – che fino a questo momento aveva offeso Alfonso, l’ha criticato per aver difeso Federica con Antonio Fico, dicendo che avrebbe buttato la sua dignità. Ad ogni modo si tratta solo di commenti e supposizioni che chiaramente non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Il ragazzo non ha mai negato di essere ancora innamorato della sua ex e forse per questo non riesce a comportarsi diversamente.

Intanto, dopo si è parlato anche del bacio che c’era stato tra lui e Federica prima dell’ingresso di Stefano e la ragazza ha praticamente ammesso di essere confusa e di sentire comunque una vicinanza nei confronti del suo ex. A questo punto la relazione con il tentatore potrebbe naufragare e un riavvicinamento con Alfonso non sembra più tanto improbabile.