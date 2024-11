Mario Cusitore lascia Uomini e Donne, la reazione di Maria é dura: il racconto dell’ex cavaliere agli amici

Mario Cusitore ha deciso di andare via da Uomini e Donne, è questa l’ultima bomba che riguarda il daiting show: la risposta della De Filippi.

Mario Cusitore alla fine, dopo settimane in cui era apparso evidentemente scocciato all’interno del programma, ha deciso di lasciare Uomini e Donne. A dirlo è stato Lorenzo Pugnaloni nelle sue consuetudinarie anticipazioni del daiting show, l’esperto ha raccontato anche quale è stata la reazione di Maria De Filippi. E intanto è emersa anche una segnalazione sull’ormai ex cavaliere e su ciò che avrebbe detto agli amici dopo aver detto addio a U&D.

Parole che spiazzano non poco, così come la risposta della conduttrice quando Mario alla fine ha deciso di andar via dal programma. Da tempo si era ipotizzato che l’ex corteggiatore di Ida potesse decidere di andar via e alla fine è successo davvero.

Mario Cusitore va via da Uomini e Donne, la De Filippi risponde così

Secondo quanto raccontato da Lorenzo Pugnaloni Mario Cusitore nell’ultima registrazione ha lasciato Uomini e Donne, l’ha fatto dopo che anche Alessio, in seguito ad alcune segnalazioni su di lui, ha lasciato il trono. Su tronista e cavaliere erano arrivate diverse segnalazioni di serate trascorse assieme in discoteca ed entrambi hanno affermato di avere amici in comune.

Ad ogni modo Mario Cusitore deciderà di andare via, dicendo che al momento non c’è nessuna ragazza che gli interesse e per questo preferisce fare così. Maria De Filippi quando il cavaliere ha lasciato lo studio avrebbe detto: “Ce ne faremo una ragione“, lasciando intendere che non ci sarebbe rimasta male, così come non cambierà nulla.

Intanto, dopo che la notizia dell’addio di Mario a Uomini e Donne si è diffusa in rete, è arrivata una segnalazione sull’ex corteggiatore di Ida. A pubblicarla è stata Deianira Marzano, come si vede dalla foto una persona avrebbe raccontato all’esperta di gossip che Mario avrebbe detto agli amici che la produzione potrebbe richiamarlo, perché la sua presenza darebbe “un contributo agli ascolti significativo”.

Un racconto che cozza sicuramente con la reazione di Maria De Filippi, che pare quasi abbia voluto dare poco importanza al suo addio. Ad ogni modo, per ora, Mario Cusitore è andato via da Uomini e Donne e per sapere se tornerà o cos’altro accadrà dovremo attendere le prossime registrazioni. C’è già chi parla di un possibile trono per lui, ma l’ipotesi è assai improbabile visto che comunque aveva già deciso di partecipare al daiting show nelle vesti di cavaliere.