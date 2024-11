Elisabetta Gregoraci, altro che ritorno con Briatore, bomba gossip: “Un nuovo fidanzato più giovane di lei”

Si era parlato di un ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore ma, a quanto pare, Elisabetta Gregoraci avrebbe un nuovo amore.

Bomba gossip su Elisabetta Gregoraci. In queste settimane tutte le voci la davano sempre più vicina a Flavio Briatore, a tal punto che c’era chi avesse ipotizzato che potessero tornare a formare una coppia a tutti gli effetti.

Invece, la conduttrice tv ha sorpreso tutti con un colpo di scena: ha un nuovo fidanzato e ormai è stata scoperta definitivamente, non avendo più alcuna possibilità di negarlo.

Elisabetta Gregoraci, bomba gossip: cosa sta succedendo

Dopo la rottura con Giulio Fratini, Elisabetta Gregoraci sembrava navigare in acque sentimentali incerte. Tuttavia, la showgirl originaria della Calabria ha trovato nuovamente l’amore. Il suo cuore batte ora per un giovane 28enne e decisamente affascinante. I due si conoscerebbero da diverso tempo ma è solo ora che sono stati paparazzati insieme, confermando le voci di una loro relazione.

Il settimanale Chi ha svelato i dettagli sulla vita privata della Gregoraci grazie ai suoi paparazzi che hanno immortalato lei e il nuovo fidanzato insieme. Descritto come “un ragazzo affascinante”, il partner sembra uscito direttamente da una pubblicità di abiti invernali. La coppia è stata vista insieme durante alcune nottate milanesi trascorse all’Armani Privé, uno dei locali più esclusivi della città.

Il nome del fortunato è Tomas Talin, figlio del re del real estate di Sant Moritz. Proveniente da una famiglia benestante – il padre è fondatore di una società dedita all’imballaggio e alla cura dei bagagli nei più importanti aeroporti del mondo – Tomas non solo gode di un solido background finanziario ma pare abbia anche conquistato il cuore della bella Elisabetta. La loro prima conoscenza risalirebbe all’estate scorsa quando furono avvistati al Twiga.

Non meno interessante risulta essere lo sfondo familiare del giovane Talin; suo padre Fabio ha infatti avuto delle relazioni con donne note al grande pubblico italiano. Tra queste spicca quella con Patrizia Bonetti, ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed ex concorrente del GF Vip. Questo nuovo capitolo nella vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci dimostra ancora una volta come le storie d’amore possano sorprendere e cambiare direzione quando meno ci si aspetta, lasciando spazio a nuovi inizi lontani dai riflettori delle precedenti relazioni note al pubblico.