Amici 24, Lorella Cuccarini si ritira? La prof rompe il silenzio: messaggio chiaro al pubblico

La professoressa di canto del programma di Maria De Filippi verso il ritiro? Cosa sta succedendo davvero ad Amici 24.

Nonostante una carriera costellata di successi e riconoscimenti, Lorella Cuccarini non ha ancora appagato tutti i suoi desideri professionali.

La showgirl, che ha recentemente incantato il pubblico con la sua presenza al Festival di Sanremo, ha confessato in un’intervista a La Stampa che il suo sogno più grande è quello di approdare sul grande schermo. “Ho fatto praticamente tutto, ma mi manca il cinema”, ha dichiarato con una punta di malinconia ma anche con l’entusiasmo di chi sa che le sfide future sono solo nuove opportunità da cogliere.

Lorella Cuccarini tra vita privata e carriera

Nel corso dell’intervista, Lorella Cuccarini non ha mancato di rendere omaggio a coloro che hanno segnato in modo indelebile la sua carriera artistica. Tra questi spicca la figura di Pippo Baudo, vero e proprio mentore per la showgirl. Baudo le offrì l’opportunità dei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e da allora è stato un punto fermo nella sua vita professionale. “Gli devo tanto”, ammette la Cuccarini, sottolineando come il sostegno ricevuto nei momenti cruciali della sua carriera sia stato fondamentale per il suo sviluppo artistico.

L’impegno attuale che vede protagonista Lorella Cuccarini è quello nel talent show “Amici”, dove si dedica alla formazione e alla crescita dei giovani talenti del programma. Tra questi emergono nomi come Mew e Angelina Mango, giovani promesse dello spettacolo italiano ai quali la Cuccarini offre tutta la sua esperienza e passione. La partecipazione ad “Amici” rappresenta per lei non solo un impegno professionale ma anche un’occasione per dare indietro al mondo dello spettacolo ciò che questo le ha offerto nel corso degli anni: una possibilità di crescita continua ed entusiasmante.

“Sono talmente felice di stare ad Amici che non penso ad altro”, confessa entusiasta durante l’intervista. Queste parole riflettono pienamente lo spirito con cui affronta questa nuova avventura: un mix tra gratitudine per ciò che ha ricevuto dalla vita e desiderio ardente di contribuire alla realizzazione dei sogni delle nuove generazioni.