I 5 motivi per cui i fan Apple stanno facendo il reso di Vision Pro

(Adnkronos) – Venerdì scorso ha segnato il termine del periodo di reso di 14 giorni per coloro che hanno acquistato il loro computer spaziale Vision Pro il primo giorno di lancio. Mark Gurman, analista specializzato in Apple di Bloomberg, ha tentato di ottenere una stima dei livelli di reso, ma, data la limitata disponibilità del prodotto in ogni singolo negozio, le risposte ottenute non hanno chiarito il quadro. Gurman ha però parlato con diverse persone che hanno restituito il loro dispositivo e, sebbene rappresentino un campione molto ridotto, molti hanno citato uno o più motivi ricorrenti per la restituzione: Un fattore che potrebbe contribuire alla delusione è l'esperienza dimostrativa estremamente curata che Apple offre nei suoi negozi. Alcuni store registrano un tasso di acquisto del 10-15% da parte di coloro che provano il visore, per rendersi conto che l'esperienza quotidiana comporta una curva di apprendimento e abitudine diversa da qualsiasi altro dispositivo, in quanto primissimo esponente di una categoria di prodotto completamente nuova per Apple. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

