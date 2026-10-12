Bancali usati e nuovi
Cronaca

Hyundai porta al Salone di Parigi le rinnovate Bayon e Tucson

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Hyundai porta al Salone dell’Auto di Parigi le nuove generazioni di Bayon e Tucson, affiancate dalla versione sportiva Tucson N Line.
 

La nuova Bayon adotta un’impostazione da SUV più marcata e punta su comfort, spazio e dotazioni digitali. In base all’allestimento, offre due display da 12,3 pollici, integrazione wireless dello smartphone e Digital Key 2. Il bagagliaio delle versioni con motore a combustione interna arriva a ben 440 litri. Al lancio sono previste motorizzazioni 1.0 T-GDI da 90 o 115 CV ma nel 2027 si aggiungerà la variante 1.6 full hybrid.
 

La nuova Tucson si presenta invece con un design ispirato al linguaggio “
Art of Steel
”, un abitacolo più spazioso e il sistema Pleos Connect basato su Android Automotive OS, con schermo centrale fino a 17 pollici e assistente vocale Gleo AI.  

La gamma comprende una versione full hybrid da 245 CV e una plug-in hybrid da 292 CV. Per quest’ultima Hyundai stima un’autonomia in modalità elettrica fino a 81 chilometri con cerchi da 17 pollici. La capacità del bagagliaio è notevole e si attesta a 695 litri. 

Al Salone è esposta anche Tucson N Line, caratterizzata per l’occasione da dettagli sportivi dedicati e cerchi da 20 pollici. 

“Rinnovare un’icona non è mai facile”, ha affermato Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe. “Avremmo potuto andare sul sicuro e limitarci a evolvere un modello di successo. Ma non è questo lo stile di Hyundai. Ci siamo sfidati a far progredire TUCSON sotto ogni aspetto importante per i clienti, dal design e dal comfort alla tecnologia e all’efficienza. Il risultato non è semplicemente una nuova generazione, ma la migliore TUCSON che abbiamo mai realizzato”.
 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Muore in incidente col camper una donna di Pomezia

27 Agosto 2015
Roma World

Roma World by Night: con l’arrivo del Bosco Magico si accende l’estate nel parco dell’Antica Roma

13 Giugno 2023

Anzio, salta la visita del leader del M5S Luigi Di Maio

27 Maggio 2018

Asl, nuove misure di sicurezza nei Pronto Soccorso di Latina

19 Febbraio 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno