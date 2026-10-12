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Trovato neonato abbandonato in un sacchetto della spesa a Cinisello, trasportato in codice rosso in ospedale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Un neonato è stato trovato abbandonato a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Soccorso dal 118 il piccolo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda. A fare il ritrovamento, attorno alle 16, è stata una donna che stava passeggiando con il cane in via Monte Ortigara. La passante ha sentito dei lamenti provenire da un sacchetto della spesa, si è avvicinata e all’interno ha trovato il neonato adagiato su un telo e appoggiato lungo la strada accanto a un albero. Sul posto, oltre al 118, che ha trasportato il piccolo in codice rosso all’ospedale di Niguarda, sono intervenuti gli agenti del commissario di Cinisello Balsamo e della squadra mobile della questura di Milano. 

 

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