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Cronaca

Debutta il SUV XPENG G9L al Salone di Parigi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
XPENG svela a Parigi la G9L, nuovo suv di fascia alta a sei o sette posti, e apre gli ordini per il mercato europeo. 

Lunga 5,12 metri, larga quasi due e con un passo di 3,10 metri, la G9L è il nuovo modello di punta del marchio cinese. L’abitacolo è organizzato su tre file e propone configurazioni a sei posti, con sedili singoli nella seconda fila, oppure a sette. Il bagagliaio posteriore ha una capacità di 367 litri con sei posti in uso, cui si aggiungono i 65 litri del vano anteriore. 

La gamma europea di G9L comprende versioni elettriche a trazione posteriore o integrale e varianti long range anch’esse a trazione integrale. Per la versione elettrica a trazione posteriore XPENG dichiara fino a 591 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP; quella integrale arriva invece fino a 553 chilometri. Le versioni long range dichiarano fino a 280 chilometri in modalità elettrica e un’autonomia complessiva fino a 1.154 chilometri. La ricarica della batteria rapida dal 10 all’80% richiede appena 12 minuti. 

Tra le dotazioni principali figurano sedili anteriori con regolazione adattiva basata sull’intelligenza artificiale, funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio per le prime due file, un display centrale da 17,3 pollici e un sistema audio con 23 altoparlanti. Sono previsti anche sospensioni pneumatiche, sterzatura delle ruote posteriori e una capacità di guado fino a 700 millimetri. 

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